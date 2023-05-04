Anadolu Mahallesi Camii ve çevresi yenileniyor

Isparta Belediyesi tarafından Anadolu Mahallesi Camiinde de çalışmalar başlıyor. Çalışmalarda cami tuvaletinde bakım onarım yapılacak, avlusunun zemin döşemeleri yenilenecek, ayrıca caminin dış duvarları da kaldırılarak önündeki yeşil alanla birlikte yeniden ele alınacak, peyzaj düzenlemeleri, aydınlatmalar gerçekleştirilecek, kamelyalar konacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Anadolu Mahallesi Camiinde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak olan düzenlemelere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Cami avlusunun mevcut taşlarının deforme olduğunu ve yerine yeni renkli taş kaplamaların yapılacağını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çiçekliklerin yenileceğini, cami duvarının da kaldırılarak önündeki yeşil alanla birleştirilerek güzel bir düzenleme yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, “Çocuklarımız bahçe ve cami avlumuza girsinler burada oynasınlar. Burada gençlerimizi görünce mutlu oldum. Cami tuvaletinde de yenileme çalışması yapacağız. Camimizi çevresiyle birlikte bütün bir şekilde ele alacağız, yenileyeceğiz. Cami oluklarını tamir ederek, camimizi daha güzel bir şekle getireceğiz” dedi.

Isparta'nın 44 mahallesinde 136 caminin bulunduğunu belirten Başdeğirmen, bu camilerin içerisinde tuvaletlerinin kullanılamayacak kötü durumda çok yerin olduğunu aktardı. Şu ana kadar camilerin 80'inde eksikliklerin giderildiğini ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Camilerimizin temizlenmesi için yeni ekipler kurduk. Halıları da en iyi şekilde yıkayabilen tam otomatik bir araç aldık. Camilerimizin halıları, ayakkabılıkları, camları, avluları dahil periyodik olarak ekiplerimiz temizliklerini yapıyorlar. Camilerimizin avlularını yenilerken, kaldırılması gereken duvarları kaldırıyoruz. Anadolu Mahallesi Camii için de yaptığımız değerlendirmelerde tuvaletin çatısı ve göçme yapan bölgelerin tamiratı ile yenileme çalışmalarını yapacağız. Camimizin duvarını kaldırıp, dış yeşil alanla da birleştirince çocuklarımız buralara gelecekler, oynayacaklar. Çocuklarımıza destek olacağız, onların buralarda mutlu zaman geçirmelerini sağlayacağız. Avlu yer döşemelerini de ışıklı yapacağız, akşamları da sohbet edilebilecek bir hale getireceğiz. Kamelya koyacağız” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da yapılacak olan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini ilettiler.