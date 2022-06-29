Ankara'dan çaldıkları araçla Eğirdir'de yakalandılar

Ankara'da araç çalıp, Konya'da aldıkları benzine para vermeden kaçan şüpheliler, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.E.A. (18) ve S.E.A. (16), 28 Haziran'da Ankara'da bir minibüs çaldı. Konya'nın Akşehir ilçesine uğrayarak buradaki bir akaryakıt istasyonundan 50 litre mazot alan ve ücretini ödemeden kaçan şüpheliler, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Ankara'da 18 Haziran'da araç ve 28 Haziran'da araç içerisinden dizüstü bilgisayar çalınması olaylarının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheliler, 29 Haziran'da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.