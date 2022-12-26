Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, 23 Aralık günü saat: 06.30 sıralarında icra edilen operasyonda M.Ç. (33), H.H.K. (27), M.K. (25) ve A.Y. (21) isimli 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil Antalya-Isparta karayolu üzerinde yakalandı. Araçta ve çevresinde yapılan aramada 56 gram eroin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.