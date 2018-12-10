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Antrenmanda sakatlanan Antalyasporlu futbolcu, Isparta'da sağlığına kavuştu

Antalyaspor U21 takımında forma giyen ve antrenman sırasında sakatlanan futbolcu Ertan Erenler, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

Antalyaspor U21 takımında forma giyen ve antrenman sırasında sakatlanan futbolcu Ertan Erenler, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.


Antalya'da antrenman sırasında sakatlandıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne getirilen kırmızı-beyazlı takımın U21 futbolcusu Ertan Erenler, poliklinik tedavileri sonrasında, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Meriç Ünal tarafından ameliyata alındı.


Başarılı geçen ameliyattan sonra hastanede takibe alınan futbolcunun sağlığına kavuştuğu ve gerekli tedavileri sonrasında şifa bulduğu belirtildi.


Doktorundan ve Isparta Şehir Hastanesi'nden aldığı hizmetlerden memnun kaldığını belirten Erenler, "Isparta Şehir Hastanesi'ne ve doktoruma teşekkür ederim. Benimle çok güzel ilgilendiler" dedi.

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