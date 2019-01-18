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Arabaya bağladığı köpeği çekerek götürdü

Isparta’da vicdansız sürücü otomobilin arkasına bağladığı köpeği metrelerce çekerek götürdü.

Isparta'da vicdansız sürücü otomobilin arkasına bağladığı köpeği metrelerce çekerek götürdü.



İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, olay bugün öğleden sonra Isparta-Atabey yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atabey istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 plakalı otomobile bağlanan köpek, metrelerce çekilerek götürüldü. Yaşanan vicdansızlık örneği görenlerin yüreklerini dağlarken, yoldan geçen bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde aracın plakasını okuyarak, “Köpeğe eziyet yani. Eziyet yapıyorsun” şeklinde tepki dikkat çekti.



Görüntüyü kaydeden vatandaşlar, daha sonra sürücünün durumu fark etmesi üzerine kaydı sonlandırdı.

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