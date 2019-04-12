İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aranan şahıs, polisin uyuşturucu ele geçirdiği araçta yakalandı

Isparta’da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobil içerisinde 2 şüpheliyle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobil içerisinde 2 şüpheliyle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan daha önceden de arandığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.


Otomobilde ve içerisinde bulunan S.D. ve H.Ç.'nin üst aramasını yapan ekipler, 3 parça halinde kullanıma hazır vaziyette 1.2 gram eroin maddesi ele geçirdi.


Polis, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelilerden H.Ç.'nin ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan daha önceden de farklı bir dosyaca arandığı ortaya çıktı.


Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.