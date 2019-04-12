Aranan şahıs, polisin uyuşturucu ele geçirdiği araçta yakalandı

Isparta'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobil içerisinde 2 şüpheliyle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan daha önceden de arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve içerisinde bulunan S.D. ve H.Ç.'nin üst aramasını yapan ekipler, 3 parça halinde kullanıma hazır vaziyette 1.2 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelilerden H.Ç.'nin ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan daha önceden de farklı bir dosyaca arandığı ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.