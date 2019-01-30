Artık sadece İmam Hatiplileri değil, tüm okulları kapsayacak

İmam-Hatip Okulları Platformu'nun (İHOP) ismi Eğitime Destek Platformu (EDP) olarak değişti. Çalışma usul ve esasları da değişen Platform, bundan böyle tüm okulları kapsayacak şekilde hizmet verecek.

2009 yılında kurulan ve Isparta Koordinatörlüğü'ne 2016 yılında Abdurrahman Akçil'in atandığı İHOP'un bundan böyle ve yeni çalışma metoduyla EDP olarak yoluna devam edeceği bildirildi.

Platformun daha önce sadece İmam - Hatip Ortaokulları ve İmam - Hatip Liselerine yönelik hizmet ve çalışmalar yaptığını ifade eden İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil, “EDP olarak bundan böyle tüm okullara hizmet verece ve çalışmalar yapacak. Bu doğrultuda, platformun çalışma usul ve esasları de değiştirildi. Platformun niteliği; Eğitime Destek Platformu, Milli ve Manevi değerlere sahip insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarından oluştu. Platformun amacı ise; Eğitim çağındaki bütün çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini sağlamak, bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK'lar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yapmak olarak yeniden belirlendi” dedi.

Daha fazla STK katılımı, daha fazla destek

Akçil ayrıca şu görüşlerde bulundu; “Yapılan son düzenleme sayesinde, eğitim gören gençlerin tamamını kapsaması gereği üzerinde istişareler yapan platform üyeleri adını Eğitime Destek Platformu olarak değiştirmekle kalmayarak, eğitimin bütün alanlarında üye STK'lar ve mili ve manevi değerler ve eğitim amaçlı bütün STK'ların katılımına ve desteğini kapsayıcı bir yapıya büründü. STK temsilcileri, yerel yöneticiler, kamu görevlileri, öğrenci velileri ve alanda uzmanlar ile yapılacak çalışma ve işbirliği ile gençlerimizin değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmeleri konusunda emek vermeyi amaç ediniyor. Eğitim dünyasının görüş ve önerileri ile gençlerle buluşmayı hedefleyen platform STK'ları organize olması, istişarelerde bulunması ve maddi ve manevi güçlerini bir araya getirmesi ile olumlu çalışmalara hizmet atacak bir kapasiteye kavuşmuş olacak.”