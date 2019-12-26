Atabey'deki muhtarlar toplantısında tarım yapılan topraklara sahip çıkılması vurgusu

Isparta'da her ay bir ilçede düzenlenen ilçe muhtarlar toplantılarında 2019 yılı son toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Atabey ilçesinde düzenlendi. Vali Seymenoğlu toplantıda, tarım yapılan toprakların kesinlikle satılmaması gerektiğine dikkat çekerek, sahip çıkılması vurgusu yaparken, ayrıca ilçedeki sorun-sıkıntı ve talepleri de birinci ağızdan yerinde dinleyerek ilgililere talimat verdi.

Toplantıya ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Atabey Kaymakamı Göksu Bayram, DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Enis Bilir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin ve ilçede görev yapan birim amirleri katıldı.

İlçede ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Seymenoğlu buradaki görevine yakın zaman önce başlayan Kaymakam Göksu Bayram'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına geçen Vali Seymenoğlu burada bağımlılıklar konusuna dikkat çekerek muhtarlardan Yeşilay'a bu konuda yaptığı çalışmalara destek vermelerini istedi. İlçe ve köylerde bulunan metruk binalar ve kış mevsiminde trafikte alınması gereken tedbirler hakkında da muhtarlara bilgi veren Vali Seymenoğlu kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve gerekli yardımların yapılması konusunda hassas davranılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda kadın üreticilere yönelik kooperatifleşme çalışmalarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği vermesi konusuna da vurgu yapan Vali Seymenoğlu aynı zamanda tarım ve hayvancılığı geliştirici projelere de destek verilmesini isteyerek, tarım yapılan toprakların çok değerli olduğunu ve kesinlikle satılmayarak sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Muhtarlar toplantısından sonra 1995 yılında Elazığ-Bingöl karayolunun yol emniyetinin alınması sırasında görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Murat Akalın'ın ailesini ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada baba Yaşar Akalın ve anne Meryem Akalın'a taziyelerini iletti.

Atabey'de son olarak Kapıcak köyünü ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada vatandaşlarla bir araya gelerek uzunca bir süre sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinleyen Vali Seymenoğlu, burada iletilen yetersiz gelen içme suyu problemi hakkında yetkililerden çalışma yapmalarını istedi.

Vali Seymenoğlu ayrıca, eskiyen köy sosyal tesisinin de yıkılarak yenisinin yapılmasını istedi.