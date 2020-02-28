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Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi

Isparta Belediyesi tarafından daha önce duyurusu yapılan ve her türlü organizasyonu tamamlanan bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.


Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesi ve yaralıların bulunması dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta'ya teşriflerinin 90'ıncı yıldönümü anısına, 1 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Atatürk Halk Koşusu ile yine 6 Mart 2020 Cuma günü Işıkkent Spor Salonunda düzenlenecek olan Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi.


Bunun yanı sıra Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Kitap Fuarında her hangi bir değişikliğe gidilmedi.

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