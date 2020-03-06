Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan ve Isparta Valiliği önünde son bulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, İdlib şehitleri de anıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Askerlerin geçit töreni, vatandaşların takdirini topladı.

Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi. Başkan Başdeğirmen, 90 yıl önceki heyecanı yeniden yaşadıklarını belirterek “O günün valisi, belediye başkanı nasıl bir heyecan yaşadıysa inanın bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. O günün Valisi Ekrem Bey, Paşamızı karşılama görevini yerine getirmiş, bugün de Sayın Valimiz burada aynı görevi yerine getiriyor. O gün Belediye Başkanımız Hilmi Çakmakçı, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiş. Bugün de biz aynı gururla görevimizi yerine getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu biz 90 yıldır yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu Milli Mücadele'ye, Ispartalı her yönüyle destek vermiş ve Kuvay-i Milliye ile bütünleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın safında Milli Mücadele'ye giren Ispartamız 871 şehit ve binlerce gazi vermiştir. Isparta köklü bir tarihe sahip olmakla birlikte, Türk milletinin varlık sebebi olan Milli Mücadele döneminde gösterdiği üstün hizmetlerle saygınlığını kazanmış bir şehirdir" dedi.

Özellikle Milli Mücadele sırasında milli birlik ve beraberlik açısından önemli bir duruş sergileyen Isparta halkının, gelecek kuşağın onları tanımasına, hatırlamasına ve saygı duymasına layık olduğunu söyleyen Başdeğirmen şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her daim halkın içinde olmaya, vatandaşların düşünce ve fikirlerini öğrenmeye önem vermiştir. İstiklal Harbi'ni başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Atatürk o dönemde yalnızca Isparta'yı değil, tüm Anadolu'yu karış karış gezmiştir. O günlerin özellikle ulaşım alanındaki zorluklarını göz önüne aldığımızda Atatürk'ün yurdu dolaşmak, görmek, incelemek için nasıl büyük bir gayret gösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki bir belediye başkanı olarak, Atatürk'ün bu azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunu hissettirmektedir. Siz gençlerin de Atatürk'ün bu cesaret dolu, azim dolu hayatından mutlaka kendinize dersler çıkarmanız gerekmektedir. Biliyoruz ki Atatürk'e ve cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır”.

Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay, Emniyet Müdürü Metin Akay, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri, şehit aileleri, gazi ve yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.