AVM'de ilginç anlar, gören oraya koştu

Isparta'da ‘Dünya İlk Yardım Günü' kapsamında bir AVM'de öğretmen ve öğrenciler ilk yardım uygulaması yaptı. İlk etapta durumu fark edemeyen vatandaşlar merakla o noktaya akın ederken, daha sonra etkinlik olduğunu görünce rahat bir nefes aldılar.

Her yıl 188 ülkede Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan ‘Dünya İlk Yardım Günü' dolayısıyla Isparta'da bir AVM'de etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bu yıl ‘Ayrımcılık ve dışlanma yapmadan herkes için ilk yardım' temasıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı koşullarda karşılaşılabilecek sorun ve sıkıntılarla ilgili uygulamalı eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikte standa gelen gönüllülere de ilk yardım uygulaması yaptırıldı. Çalışmaların bir etkinlik olduğunu ilk etapta fark edemeyen birçok vatandaş ise, beyaz önlüklü öğretmen ve öğrencileri görünce oraya koştular. Etkinliğin bulunduğu alana gelen vatandaşlar durumun sadece bir eğitim olduğunu görünce rahat bir nefes alarak, yapılanları ilgiyle izlediler. Çalışma, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.