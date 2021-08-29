Avrupa şampiyonu halterciden karantinadaki Belediye Başkanı Başdeğirmen'e sürpriz

Isparta Belediyesi Halter Kulübü Sporcusu Fatmagül Çevik, Polonya'nın Varşova kentinde yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda toplamda 205 kiloyla Avrupa şampiyonu oldu. Yurda dönen Çevik, madalyasıyla birlikte korona virüs nedeniyle karantina sürecindeki Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in evinin önüne giderek, sürpriz yaptı.

Antalya Havalimanı'na inen milli sporcu, Isparta Belediyesi Spor kulübü yöneticileri ve ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra Isparta'ya gelen Avrupa şampiyonu Fatmagül Çevik, Isparta Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle şehir turu attı. Şehir turu esnasında korona virüse yakalanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in evinin önüne gidilerek, sürpriz yapıldı. Şampiyon sporcu Çevik, şampiyonluğu Belediye Başkanı Başdeğirmen'e armağan ettiğini söyledi.

Şükrü Başdeğirmen: “Bizlere büyük bir gurur yaşattın”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise telefon yardımıyla milli sporcu ve kendisine sürpriz yapmaya gelenlere seslendi. Başkan Başdeğirmen, Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik'i kutlayarak, “Seninle belediye binamızdaki odamızda bir anlaşma yapmıştık. Polonya'daki halter müsabakalarına İstiklal marşımızı okutacağını, okutmak istediğimizi, yapabileceğini konuşmuştuk. Ama iki kez İstiklal Marşımızı okutup bizleri öyle bir gururlandırdın ki, öyle bir mutlu ettin ki, ülkemizi öyle bir yere getirdin ki, Isparta olarak bunun içerisinde olmamız bizleri öyle mutlu etti ki bunu anlatmak mümkün değil. Yaklaşık on gündür karantinadayım Covid rahatsızlığından dolayı. Bizler bu şampiyonadaki başarını duyduğum anda hiçbir hastalığım kalmadı. Şu anda o kadar mutluyum, o kadar iyiyim, o kadar dincim ki senin sayende hem ülkemiz hem de Isparta'mız gururlandı. Hem de belediyemizin sporcusu olarak bizler çok gururlandık. Senden Allah razı olsun. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“Yangın felaketine üzülürken senden mutlu haber almak bizi farklı yere götürdü”

Bu mutluluğun bambaşka bir şekilde geldiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Dünyadaki ve ülkemizdeki son iki yılda yaşamış olduğumuz sıkıntılı dönem de ve bizlerin yakın zamanda yaşamış olduğu Çandır'daki yangın felaketine çok üzülürken senden mutlu haber almak bizleri çok çok çok farklı yerlere götürdü. Çok teşekkür ediyoruz Isparta'm adına, bütün belediyem adına sana çok teşekkür ediyoruz. Senden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Bu karantina döneminde hep beraber olduk”

Öte yandan evinin önüne kadar gelerek, kendisine destek verenlere de teşekkür eden Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerde bizleri yalnız bırakmadınız. Bu karantina döneminde hep beraber olduk inşallah. Hem mesajlarınızla hem telefonlarınızla hem de evimin önüne gelerek bu şekil selamlamalarınızla bende son derece memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığımıza kavuşup beraber olacağız. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

Fatmagül Çevik: “Başarılarımı başkanımıza armağan ediyorum”

Avrupa şampiyonu Fatmagül Çevik ise şampiyonluğu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e armağan ettiğini söyledi. Çevik, “Başkanımıza çok çok geçmiş olsun. Umarım kısa sürede tekrar aramıza gelir. Buradan kendisini çok öpüyorum” diye konuştu.

Daha sonra Avrupa şampiyonu Halterci Fatma Gül Çevik için şehir turu yapıldı. Şehir turu sırasında Milli Halterci Çevik'e, Belediye Başkan Yardımcıları Fahrettin Gözgün, Uğur Büyükçulcu, Fatih Yaman, Serkan Kaya, Belediye Spor Müdürü İsmail Hakkı Uysal ve belediye personelleri de eşlik etti.

Vatandaşlar ise şampiyon halterciyi bağırlarına basarak alkışlarıyla ve ellerinde bulunan bayraklarla ayakta alkışladılar.