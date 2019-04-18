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Ayakkabıya zulalanan uyuşturucu polisi bile şaşırttı

Isparta’da narkotik polisinin otogarda düzenlediği operasyonda, ayakkabının taban kısmına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da narkotik polisinin otogarda düzenlediği operasyonda, ayakkabının taban kısmına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Karşılaşılan manzara polise bile ‘pes' dedirtirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine M.K. isimli şahsı durdurdu.


Şahsın üst aramasını yapan narkotik polisi, M.K.'nin giydiği ayakkabısının taban kısmına zulalanmış şekilde 214 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.


Şüpheliyi gözaltına alan polis, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk etti.

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