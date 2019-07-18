Aynı gün 6 aylık hamile eşi, anne ve babasını toprağa verdi

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 aylık hamile gelin, kaynana ve kayınpeder, Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak Köyü ve Sarıidris Kasabası'nda son yolculuklarına uğurlandı. Elim kazada eşi, anne ve babası olmak üzere 3 aile ferdini birden kaybeden genç, güçlükle ayakta durabildi.

Isparta - Konya Karayolu'nun 53.kilometresinde dün otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 aylık hamile Sevim Bayındır (30), kaynanası Dudu Bayındır (50) ve kayınpederi Zekeriya Bayındır (60) için 2 ayrı cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen ilk törende, kazada ölen Sevim Bayındır için memleketi Sorkuncak Köyü'ndeki Yeni Camii'de tören düzenlendi. Törene, Sevim Bayındır'ın eşi Serdar Bayındır, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Bayındır ailesinin yakın dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Sevim Bayındır'ın cenazesi, Sorkuncak Köyü Mezarlığı'na kadar omuzlarda taşındı. Eşini toprağa verdikten sonra mezarı başında yasa boğulan Serdar Bayındır ise arkadaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Anne ve babaya hüzünlü veda

Kazada hayatını kaybeden Dudu Bayındır ve Zekeriya Bayındır için ise memleketleri Sarıidris Kasabası'nda ikinci tören düzenlendi. Eğirdir Belediyesi cenaze nakil aracıyla kasabaya getiren herki iki maktul için Hürriyet Mahallesi Camii önünde tören düzenlendi. Törene Zekeriya - Dudu Bayındır çiftinin oğulları Serdar Bayındır, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Belediyesi personeli Zekeriya Bayındır'ın çok sayıda mesai arkadaşı, yakın, dost ve akrabaları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Merhum Zekeriya ve Dudu Bayındır çifti için cami önünde helallik alınarak cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında oğullarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Bayındır çifti, Hürriyet Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında kalabalık bir toplulukla son yolculuklarına uğurlanarak, Sarıidris Belediyesi Şehitlik ve Mezarlığı'nda toprağa verildi.