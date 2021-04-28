Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan askerlerinin Isparta'daki komando eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Azerbaycan Ordusu'nun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi” ifadelerine yer verildi.