Baba-oğlun Trabzonspor sevdası

Çocukluk yaşlarından bu yana bordo-mavili takıma hayran olan ve 15 yıldır da Trabzonspor'un içeride ve dışarıda maçlarının büyük bir kısmını kaçırmayan 33 yaşındaki Kenan Dursun, çocuğunu da kendisi gibi Trabzonspor fanatiği yaptı. 13 yaşındaki oğlu Ahmet Yiğit Dursun da 6 yıldır babasının yolunda ilerliyor.

Babasıyla Trabzonspor'un maçlarını kaçırmayan Ahmet Yiğit Dursun da bordo-mavili renklere tutkun olduğunu ifade ediyor.

Oğlunun odasını Trabzonspor forma, bayraklarla donatan, yataktan, halısına kadar tüm alanı bordo-mavili renklerle donatan baba Dursun, “Şehrimizin takımı Isparta 32 Spor'umuzu da destekliyoruz. Ancak, Trabzonspor sevdamız bir başka. Bırakın normal lig maçlarını tüm spor programlarında Trabzonspor'u arıyorum. En büyük tutkumuz bu. İnşallah, ileride Trabzonspor yöneticisi olacağım” dedi.