İhlas Haber Ajansı

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Baca yangımı kısa sürede kontrol altına alındı

Isparta’da baca temizliği esnasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Isparta'da baca temizliği esnasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Gazi Kemal Mahallesi 1314 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pide salonunun bulunduğu bacanın temizliği esnasında bir anda alevler yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü.

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