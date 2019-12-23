İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Isparta rüzgarı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı.


Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 57 sporcu yarıştı. Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sonunda Isparta hem takım halinde hem de ferdi olarak önemli başarılara imza attı. Final karşılaşmaları sonunda Isparta karması takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.


Isparta'nın Para Badminton'daki Milli Gururu Sedat Tümkaya, SL4 kategorisinde 8. kez üst üste Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Çiftlerde mücadele eden Milli Sporcular Sedat Tümkaya ile Muammer Çankaya, SL4, SL3 çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.