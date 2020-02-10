İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Badmintonda Türkiye Finaline kalan iller belli oldu

Isparta’da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Badminton Gençler Grup müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda yapıldı.

Isparta'da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Badminton Gençler Grup müsabakaları 07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent Spor Salonunda yapıldı.


3 gün süren grup müsabakalarına 12 ilden, 22 takım olmak üzere toplam 110 sporcu katıldı. Badminton grup müsabakaları Pazar günü ödül töreninin ardından sona erdi.


Grup müsabakaları sonucununda erkeklerde Antalya Gazipaşa Anadolu Lisesi ve Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise Karaman Anadolu Lisesi ve Burdur USO Anadolu Lisesi Türkiye finaline katılmayı hak kazandılar.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, müsabakalara katılan sporcu, antrenör ve hakemleri tebrik ederek, Türkiye finallerinde katılacak takımlara başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.