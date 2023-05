Bahçeli: “Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir”

Isparta'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında vatandaşlara seslenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir " dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Aziz Milletim Sıra Sende" temasıyla Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında vatandaşlara seslendi. 28.dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin yarın yapılacağına ve aynı zamanda “Anneler Günü” olmasını vurgulayan Devlet Bahçeli “Allah nasip ederse Türkiye'nin tarihini yarın yapacağız. Şehit analarımızı hürmetle selamlıyor, yalnız ve çaresiz olmadıklarını paylaşıyorum. Cennet annelerin ayağının altındadır, ancak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bunun bile farkında değildir. Analarımızı ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır. Çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir. Kılıçdaroğlu'na ve zillet partilerine verilecek her oy istikrarımızı dinamitlemek, istiklalimizi kundaklamak, istikbalimizi kurutmaktır. Vicdanı, kalbi ve vatan sevgisi olan hiçbir vatandaşım bu vebale ortak olamaz, olmamalıdır. İnanıyorum ki, annelerimiz yarın evlatlarının geleceğine sahip çıkacaktır. Emzikli bebeklere kurşun sıkan hainleri mahvı perişan edeceklerdir” dedi.

“PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar”

Konuşmaların CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli “Cumhurun zaferi ufukta göründükçe iç ve dış işgal cephesinin nefret salgını yayılıyor, yaygınlaşıyor. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. Soğan diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. Patates diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, hava limanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikâyet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Biz Türk milletine hizmetkârlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayri milli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar” dedi.

“Türk milletini geçemezler”

Millet İttifakını terör örgütlerini aklamak ve zulmü alkışlamakla suçlayan MHP Lideri Bahçeli “Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez, geçmeyecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet ittifakının siyaseti teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir; İP'çiler, Deva'cılar, Serokçular, oncular buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir, Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler, Isparta'yı geçemezler. Yüzyılın en parlak yönetim reformu olan, kuvvetler ayrımını netleştiren, Türkiye'nin gücüne güç katan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kötülemeleri de beyhudedir. Türk milleti 952 yıldır Anadolu coğrafyasını yurt tutmuştur. Yaklaşık 9,5 asırdır bu aziz vatan coğrafyasını evi, hanesi, ocağı ve namusu bellemiştir. Fetihlerle sevinmiş, bozgunlarla üzülmüştür. Bir olmuş, iri olmuş ve diri olmuştur” şeklinde konuştu.

“Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır”

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhep tahrikçiliğine saptığını vurgulayarak” Demişti ki: “Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Peki Terörist Demirtaş ne demişti: “Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor. HDP'li Pervin Buldan neyi söylemişti: “Halkı terörist görüyorlar.” Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, hıyanettir. Şu hususun önemle ve özellikle bilinmesini isterim ki, Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar menfur emel birliği içindedir. Bunlar küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın, Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler millet düşmanıdır. Bin yıllık kardeşlik hukukumuz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Fitneden nemalanan zillet partilerine hoş görüyle bakmayız, bakamayız. Kandil'e yuvalanmış PKK terör örgütünün ele başları Kılıçdaroğlu'na aleni destek açıklaması yapıyor. Biri susuyor, diğeri konuşuyor. Biri duruyor, diğeri başlıyor. Türkiye'den ve Türk milletinden intikam almak için fırsat kollayan ne kadar Türk düşmanı varsa aynı kuyrukta sıraya giriyor. Sayın Kılıçdaroğlu Isparta sana inanmayacak, milletimiz sana asla itibar etmeyecek. 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evindeki mutfağın olacak. Zillet ittifakı İmralı canisinin, FETÖ'nün, PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerin yanındadır, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Isparta'nın safındadır” açıklamalarında bulundu.

Konuşmalarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından Devlet Bahçeli'ye özel olarak dokutulan üç bayrak motifli Türk Bayrağı halısı hediye edildi.