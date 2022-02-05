Bakan Dönmez: “Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını açıkladı.

3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan Isparta'ya gelen ve çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, il genelinde 299 bin abonenin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını belirterek, "Kalan 20 bin abone için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.