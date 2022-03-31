Bakan Varank, Isparta'da 77 milyon lira bütçeli 33 projenin açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta'da 33 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki açılış töreni öncesi Bakan Varank, salondaki stantları ziyaret etti. Bakan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın desteğiyle bölgemizdeki 3 ilde hayata geçen toplamda 77 milyon lira bütçeye sahip 33 projenin resmi açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin her biri bölgenin gelişim kalkınmasına büyük katkılar sunacak. Bölgelerimizin kabiliyetlerini araştırıyor her biri için özel programlar geliştiriyoruz. Antalya Burdur ve Isparta üzerinde de turizm tarım ve tıbbı aromatik bitkiler üzerindeki potansiyeli görüp planlamalarımızı ağırlıklı olarak bu alanlara yoğunlaştırdık" dedi.

"Turizmi kıyıdan iç kesimlere genişleterek 4 mevsime ve tüm bölgeye yayma niyetindeyiz"

Bölgenin 2 bin 152 konaklama tesisi, 695 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'de adeta turizmin başkenti konumunda olduğunu ve 9 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla ülke ekonomimize çok ciddi katkı sağladığın kaydeden Bakan Varank, "Biz biliyoruz ki bölgenin aslında gerçek potansiyeli çok daha üzerinde ve bu rakamların üzerine çıkmakta kararlıyız. Turizmi kıyıdan iç kesimlere genişleterek 4 mevsime ve tüm bölgeye yayma niyetindeyiz. Bölgemiz yayla turizminden kültürel turizme kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Bir yandan gül ve lavantaya dayalı eko turizme imkan sağlarken diğer yandan Salda gölü ve Melikler yaylası gibi astro turizme de imkan sağlıyor. Bölgemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak yaklaşık 100 proje geliştirdik" diye konuştu.

"Isparta'nın turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak Davraz Kış Sporları merkezinin alt yapısını iyileştirdik"

Lavanta kokulu köy projesini Isparta'da hayata geçirdiklerini, yılda 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan bu köyle Isparta'nın kırsal turizmde önemli bir avantaj yakaladığının altını çizen Bakan Varank şöyle devam etti:

"Melikler yaylası yaptığımız faaliyetlerle gökyüzü gözlemi için önemli bir merkez haline geldi. Bugün açılışını yaptığımız bir projeyle Isparta'nın turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak Davraz Kış Sporları merkezinin alt yapısını iyileştirdik. Yine hayata geçirdiğimiz gül ve tıbbi aromatik bitkiler ve ürünleri AR-GE laboratuvarı, bu laboratuvarda yağlık gül başta olmak üzere bölgemizde yetiştirilen tüm tıbbi ve aromatik bitkilerin verimlilik ve kalitesini artmasını sağlayacak çalışmayı yapacağız” dedi.

Konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şehrimize bölgemize ülkemize hayırlı olsun'' diyerek açılış kurdelesini kesti.