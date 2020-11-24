Bakır banyo kazanı teknolojiye direniyor

Isparta'da bakır banyo kazanı üreten 66 yaşındaki Hasan Bektaş, doğalgazın yaygınlaşmasıyla yok olmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmak için adeta direniyor.

Isparta'da yaşayan Hasan Bektaş 53 yıldır her türlü zorluğa göğüs gererek, çekiciyle zanaatını icra ediyor. Bektaş, kentte banyo kazan ustalığının son temsilcileri arasında yer alıyor. Bu yıl Ahilik Haftası'nda yılın ahisi seçilen Bektaş, tüm zorluklara rağmen atölyesinde banyo kazanı üretmeye devam ediyor. 3 çocuk babası Hasan Bektaş, çekiciyle teknolojiye direnirken, doğalgazın yaygınlaşmasıyla banyo kazanlarına olan ilginin azalmasından yakınıyor.

“Teknolojiye direniyorum”

Yaklaşık 54 yıldır su tesisatı ve banyo kazanı imalatı yaptığını ifade eden Hasan Bektaş, “Mesleğimiz doğalgaz yaygınlaşmasıyla yok olmaya başladı. Ama ben teknolojiye direniyorum” dedi. Mesleğe 13 yaşında başladığını kaydeden Bektaş, “Gündüz ustanın yanında çıraklık yaptım geceleri sanat okuluna gittim. 6,5 yıl böyle devam etti. Elektrik ve kaynak bölümünü bitirdim. Piyasada biraz elektrik ve su tesisatı yaptım. Daha sonra elektrikçiliği bıraktım ve su tesisatına devam ettim. Ayrıca banyo kazanı imal ediyorum. Şuanda da imalata devam ediyorum” diye konuştu.

“Geçmişte günde 5-10 kazan satıyordum”

Geçmiş yıllarda günde 5-10 banyo kazanı satarken günümüzde bir tane bile satamadığından yakınan Bektaş, “Haftada veya 15 günde 1-2 ürettiğimiz kazanı satabiliyoruz. Ama ben mesleğimi bırakmıyorum” dedi.

“Çırak bulamıyoruz, bulsak da çalışmıyor”

Meslekte artık çırak yetişmediğini söyleyen Bektaş, buldukları çırakların da çalışmadığını belirtti. Bir banyo kazanını imal etme sürecinin zorluğundan bahseden Bektaş, “Kaç bin defa elden geçiyor. Şimdi bakırcılık da yok oldu. Bakır da bulamıyoruz. O yüzden çoğunun içini galvanizden yapıyoruz. Hem basınçlı hem de şamandıralı kazanlar üretiyoruz. Bir banyo kazanının üretimi bir gün sürüyor” dedi.