Baraja düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Isparta'da Darıderesi barajına düşen 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Darıderesi Mahallesi'nde bulunan içme suyu barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte baraj kenarına giden Kadir Yalçın (23) dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla birlikte bölgeye Jandarma, AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 23 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken öte yandan, Kadir Yalçın ‘ın arkadaşlarıyla alkol aldığı ve arkadaşlarının da gözaltına alındığı öğrenildi.