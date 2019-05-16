Başdeğirmen, Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Birlik Başkanı oldu

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ilk kez toplanan Belediyeler Birliği Meclisinde Birlik Başkanlığına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen seçildi.

Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplamda 17 belediye ve 51 meclis üyesinin yer aldığı Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirilirken, organ seçimleri de yapıldı.

Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi ile birlikte Aksu, Atabey, Büyükkabaca, Eğirdir, Gönen, Gelendost, Güneykent, Keçiborlu, Kuleönü, Sav, Sarıidris, Senir, Senirkent, Sütçüler, Uluborlu başkan ve meclis üyelerinin yer aldığı 51 kişilik Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisinde yapılan seçimler sonrasında yeni görev dağılımları şu şekilde oldu.

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün, 2. Başkan Vekilliğine Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, Asil Meclis Katipliklerine ise Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi ile Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan geldi.

Yedek Meclis Katipliği seçimlerinin yanı sıra yapılan seçimlerde Encümen Üyeliklerine Isparta Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak ve Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal seçildi.

Diğer yandan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife Komisyonu içinde üye seçimlerinin gerçekleştirildiği Meclis Toplantısında 2018 yılı faaliyet raporu ile 2018 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri de görüşülerek oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçti.