Başdeğirmen, hal esnafıyla buluştu

Karşılıklı görüş alışverişi, istek, önerilerin alındığı istişare toplantısında ayrıca Hal Yasasındaki değişiklikler görüşüldü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in düzenlediği toplantıda Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, hal esnafına ürün künyeleri ve genelgedeki değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ülger hal esnafının, aldığı ürünleri HKS'ye bildirimlerinin yapılmasını isteyerek, “Bizler sizlerin sisteme kaydını yaptırdık, olmayan varsa belgelerini tamamlayıp hal kayıt sistemine kayıtlarını yapalım. Böylece kayıt dışı ticaretin önüne geçilmiş olur hem ilimiz ekonomimize bir katkımız olur. Netice itibariyle de bu ürünün gelişinden, çıkışına pazarlarda sunumuna kadar takibini yapmış oluruz” dedi.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da, Isparta Halini hep beraber el birliği ile yaşanabilir bir yer yapmaları gerektiğini söyleyerek, halin açılış ve kapanış saatleri, hal içerisinde herkesin yerinin tam belirlenmesi ve araçlar için yer çizgililerinin yapılması, hal etrafının tel örgü ile çevrilmesi, hal dışı satışların önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması noktasında taleplerin bulunduğunu söyledi. Adar, “Isparta Halimiz bugün bölge hali haline gelmiştir. Burdur buradan almaktadır, Dinar, Sandıklı buraya gelmektedir. Ticaret il müdürümüzün de dediği gibi ticareti kuralı ile yapıp, dışardan toptan satışı engellediğimiz zaman buradaki arkadaşlarda birbirlerine karşılıklı saygı ile hareket ettikten sonra Isparta Halimiz bölge hali olarak daha iyi şekilde hizmet verir. Hem belediyemizin geliri artar hem de buradaki esnafımız daha güçlü olur” diye konuştu.

Hal Yasası ve değişiklikler ile ilgili olarak Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger'in verdiği bilgilerin büyük önem taşıdığına işaret eden Şükrü Başdeğirmen de, “Bu hususlara dikkat etmemiz önemli. Cezalar karşısında bizlerde üzülüyoruz, cezaları seven bir yönetim değiliz. Bazı yaptırımları da uygulamak zorunda kalıyoruz. Esnafımızın zor şartlarda para kazandığını biliyoruz. Herkes sabahın 4'ünde uyurken sizler o soğuk havalarda hizmet ediyorsunuz, bizde sabah kalkıyor pazara gidiyoruz sizin o getirdiğiniz taze taze ürünleri alıp evimize götürüyoruz. Belediye olarak biz bunların bilincindeyiz. Ancak bunlar yapılırken ortaya konan bazı şartlar var. Bu şartlara, kriterlere uyduğumuz sürece hiçbir zaman hiçbirimiz rahatsız olmayız. Bu kriterleri de devletimiz koyuyor. Kanun dahilinde yapılması gerekenler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Halcilere rüsumu ödenmeden dışarıdan getirilen ve satışa sunulan ürünlerden rahatsızlık duyduklarını ve bu konuda da zabıtanın denetimlerinin devam ettiğini aktaran Başdeğirmen, “Belli bir tonaj var. Verilen bir yetki var. Belirlenen miktarın çok daha üstü ürünler hale girmeden, kontrol edilmeden satmaya çalışan kişiler var. Haberimiz olmadan il dışından getirilen ürünlerden rahatsızlıklarımız var. Bizde bunları gece gündüz takip etmek durumundayız. Amacımız hem sizin işlerinizi rahatlatmak, hem de vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir şartlarda ürün tüketmelerini sağlamak. Birlik beraberlik içerisinde aynı şeyleri konuşabilirsek hiçbir sorun olmaz” dedi.

11 aydır görevde olduklarını vurgulayan Başdeğirmen, “Hiçbir zaman istişaresiz hiçbir iş yapmadık. Biz ne yapmamız gerektiğini bilen insanlarız. Burada talepleriniz olan yer çizgilerinizi çizelim. Bölümlerinizi belli edelim. Özel araçlarınızın parkı için dış bölümdeki alanda düzenlemeler yapalım. Tel örgünüzü yapalım. Bağlantı yolu varsa arka yolu açalım. Bu yol bize külfet getirecek mi, getirecek, olsun. Hem giriş hem çıkış noktasında eleman koyacağız. Olsun yeter ki, siz rahat edin” şeklinde konuştu.