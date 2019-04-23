Başdeğirmen: “Isparta'nın trafik sorununa neşter vuracak projeler tek tek hayata geçecek”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde halka taahhüt ettiği ulaşım ve karayolu projelerinin gerçekleşmesi için çalışmalara başlandı. Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü'nde Isparta'da uygulanacak projelerle ilgili toplantı yapılarak önemli kararlar alındı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim döneminde halka sunduğu ve büyük beğeni toplayan trafiğe neşter vuracak projeleri için çalışmalara başladı. Ulaşım başlığı altında yayınlanan propaganda dönemi projeleri arasında yer alan yeni kavşaklar, üst geçit ve yeni çevre yolu projesi için Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü'nde önemli bir toplantı yapıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurmayları ile birlikte Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu'nu ziyaret ederek, Isparta için planlanan karayolu projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk ve Meclis Üyesi Makine Mühendisi Hakkı Kaya da hazır bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Karayolları Antalya Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu'na Isparta'nın karayolları alanındaki ihtiyaçlarını sıraladı. Seçim döneminde de halka vaat olarak sunduğu projelerinden bahseden Başdeğirmen, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce Isparta'da Yeni Otogar Kavşağı, Kolçelik Kavşağı, Gar Kavşağı ve Diş Hastanesi kavşağı ile Şehir Hastanesi önüne yaya üst geçidi yapılmasını istedi. Başdeğirmen, ayrıca Isparta'nın programdaki yeni çevre yolunun yapımına da bir an önce başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Karayolları Bölge Müdürü Çobanoğlu da Başdeğirmen'in sunduğu projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karayolları Bölge Müdürü Çobanoğlu, yeni çevre yolu ile yeni kavşaklar ve üst geçit konusunda çalışmaların devam ettiğini, önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanacağını belirtti.