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Başdeğirmen," Yöneten ve temsil edilen aynı masada

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’yı yönetenlerin ve temsil edenlerin aynı masada oturabilme şansına bu dönem ulaştığını bildirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'yı yönetenlerin ve temsil edenlerin aynı masada oturabilme şansına bu dönem ulaştığını bildirdi.



Isparta'da son 20 yılın en iyi döneminin yaşandığını belirten Başdeğirmen, 3 milletvekilinin de kendilerine önemli destekler verdiğini bildirdi.



Isparta'da son 20 yılın en iyi birlik ve beraberlik döneminin yaşandığının altını çizen Şükrü Başdeğirmen, " Valisi ile milletvekili ile belediye başkanı, ticaret odası, esnaf odaları birliği, üniversite rektörleri ile aynı masaya oturup, Isparta'nın sorunlarını tartışabiliyoruz. Önceden bir milletvekili ile bir belediye başkanı aynı masaya oturamıyordu. Belediye başkanı ile valimiz aynı masaya oturamıyordu. Belediye Başkanı olarak çok mutluyum. Valimiz ile ne zaman görüşmek istersek o zaman görüşüyoruz. Valimiz bize destek veriyor. Milletvekillerimiz Allah razı olsun, teşkilatımız Allah razı olsun. Hepsi beraber Isparta'nın sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

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