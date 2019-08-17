Başdeğirmen'in "Kötü koku sorununu biz çözeceğiz" vaadi yerine geliyor

Yıllardır devam eden kötü koku sorunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ile sonuca kavuşuyor. Belediye Başkanı Başdeğirmen'in seçimlerde verdiği "kötü koku sorununu biz çözeceğiz" vaadi yerine geliyor.

Kentin kronik sorunu haline gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için çalışmalar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları ile başladı. Isparta Belediyesi Atık Arıtma Tesisi ile Deri Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının kapalı sistemle şehir dışına taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Derelerden akan atık sular kapalı sistemle 5200 metrelik kapalı sistemle şehir dışına taşınıyor. Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Halil Turan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları ile arıtma tesisinden 5 bin 200 metre kapalı büzle alınacak suyun şehir dışına bırakılacağını söyledi. Turan, şu ana kadar hattın bin 200 metresinin döşendiğini ve hat döşeme çalışmaları için 700 bin liralık bin 200'lük büz alım ihalesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Deri Organize Sanayi Bölgesinin (DOSB) koku sorununu çözmek için yaklaşık bir kilometre uzunluğunda korge borunun döşendiğini aktaran Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Turan, “Oradaki suyu da buradaki ana hatta bağlayarak hem Isparta'nın hem de Sav'ın koku sorununu çözmüş olacağız. Belediye Başkanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor, bir an önce bitirilmesi amacıyla tüm malzemelerin temini ve işçi takviyesini de gerçekleştiriyor” dedi.

Yapılan çalışmalara katılan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in göreve geldiği günden itibaren koku sorununu ele aldığını ve 5 bin 200 metrelik bir hat döşemesinin gerçekleştirildiğini belirtti. İpekçi, “Duyarlılığından dolayı Şükrü Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Sav kasabamız bu konudan çok mustaripdi. Bundan sonra Sav gül kokacak. Şükrü Başkanımız bize çok destek veriyor. Bundan sonra Isparta'mız, Sav gül kokacak. Isparta'ya giriş yapan vatandaşlarımız kötü koku ile değil gül kokusuyla karşılanmış olacak” şeklinde konuştu.