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Başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi kırsalındaki başıboş köpeklerin sürüye saldırması sonucu 1 keçi telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kerim D.'ye ait keçi sürüsü Söbü Dağı kırsalında otlarken, üniversite içerisinde ve çevresinde başıboş halde bulunan 6-7 köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan keçilerken 1'i telef olurken, 1 keçi ise köpeklerin saldırdığı esnada bölgedeki yöre sakinleri tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.


Yaşanan saldırıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, “SDÜ Batı Yerleşkesi'nde başıboş gezen köpekler bir çobanın keçilerini parçaladılar. Bir tanesini kurtarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.


Keçileri kurtaran vatandaşlar, yaralı kurtulan keçinin korkup, kaçarak bir yere saklanmış olabileceğini belirtti.


Öte yandan, sürüde yaşananların, keçi sahibi ve oğullarına haber verdiği öğrenildi.

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