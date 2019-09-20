Başkan Başdeğirmen aşure dağıttı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Mimar Sinan Camiinde düzenlenen programa katılarak kazan başına geçtikten sonra tabaklara kattığı aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Isparta Belediyesinin aşure dağıtımında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Ünlü, belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Başdeğirmen: “Çok güzel bir gelenek”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muharrem ayının en güzel özelliklerinden bir tanesinin bu güzel paylaşımın içerisinde olabilmek olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Bu aşure ikramı ile vatandaşlarımızla birlikte olmak istedik. Aşure dağıtımının Mimar Sinan Camimizle birlikte, Ulu Cami ve Kavaklı Camiinde de gerçekleştiriyoruz. Daha önceki haftalarda da farklı noktalarda ikramlarda bulunduk. Ispartalımız da bu ikramları farklı yerlerde yapıyorlar. Çok güzel bir gelenek. Bu aşurenin içerisindeki mozaiği gördüğünüz zaman bu da bizim birlik ve beraberliğimizi anlatan bir karışımdır, ağız tadıdır. Hem Hz. Hüseyin'i anmış oluyoruz, hem de geleneğimizi devam ettirmiş oluyoruz” dedi.

Zabun: “Aşure, barış, kardeşlik, dayanışmadır”

Isparta Belediyesinin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in organizasyonunda aşure etkinliği düzenlediğini belirten AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da, “Aşure, barış, kardeşlik, dayanışmadır. Aşure zalim ne kadar güçlü olursa olsun kıt kanaatler altında zalime karşı başkaldırışın öyküsüdür. Hz. Hüseyin'in vermiş olduğu kutlu mücadelenin yıllar geçmiş olsa da yeniden anılması demektir ve onun bize sunmuş olduğu mücadele ruhunun hatırlanması demektir. Bu vesile ile Isparta Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.