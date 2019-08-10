Başkan Başdeğirmen, Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, vatandaşların Kurban Bayramlarını kutladı. Başkan Başdeğirmen, hayvan pazarının açıldığı günden bu yana, pazaryerinde her türlü tedbirlerin alındığını ve vatandaşların rahatlıkla alışverişlerini yapabildiklerini dile getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hayvan pazarının yanı sıra yarın sabahtan vatandaşların kurbanlarının kesileceği Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahanede incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen tüm vatandaşların bayramını kutlarken yaptığı değerlendirmede bugüne kadar hayvan pazarında görev alan Zabıta Müdürlüğü personeline, Jandarma teşkilatına, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Başdeğirmen, “Burada her türlü tedbir alındı. Veterinerlerimiz kurbanlık hayvanların kontrollerini yapıyorlar. Şu ana kadar sorunlu bir durumla karşılaşılmadı. Tüm hayvanlar sağlıklı, vatandaşlarımız buradan rahatlıkla kurbanlıklarını alıp kesebilirler. Isparta'mızda satılan hayvanlarımızın kontrollerini yapıyoruz. Yarın kurbanlarımızı keserek Yüce Rabbimize olan ibadetimizi yerine getireceğiz. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum” dedi.