Başkan Başdeğirmen: “Her türlü işbirliğine ve tekliflere açığız”

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, yönetimi ve meclis üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Isparta'yı yakından tanıdığını dile getiren ITB Başkanı Ahmet Adar, Başdeğirmen'in bugüne kadar yaptığı çalışmalarla şehrin fotoğrafını çok iyi şekilde çekmiş olduğunu belirtti. Adar, borsa olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Isparta'ya bir hububat pazarı kazandırmak istediklerini kaydetti. Adar, “Başkanım sizlerin de önderliğinde hububat pazarını kazandırırsak tüccarımız, çiftçimiz daha güçlü olacak” dedi. Isparta gülyağı ile ilgili coğrafi işareti aldıklarını söyleyen Adar, “Sizlerin aracılığıyla bütün gülyağı üreticilerine sesleniyoruz, coğrafi işaretimizi aldık, bunlardan faydalansınlar” görüşlerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen'den birlikte hizmet yapmaya devam etme temennisi

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada istişare içerisinde çok daha güzel hizmetleri birlikte yapmaya devam edeceklerini aktardı. Başdeğirmen, “Daha önceki görüşmelerimizde de hububat pazarının önemini sizlerle paylaşmıştık. Hububat pazarının açılması üreticimiz açısından çok artı getirecek bir çalışma. İşbirliğine ve tekliflerinize hazırız” dedi.

“Gülyağı coğrafi işaretlerini destekleyici en önemli etken akredite laboratuvarı”

Belediye Başkanı Başdeğirmen, gülyağının coğrafi işaretinin alınmasının çok önemli olduğuna değinerek, “Yaklaşık 2 ay sonra akredite laboratuvarımız açılıyor. Dünyaya açılırken, gereken belgeleri en kısa zamanda alabileceğimiz bir laboratuvarımız olacak. İhracat noktasında kolaylıklar sağlanacak. Gülyağının coğrafi işareti almasını destekleyici en önemli etkenlerden bir tanesi de akredite laboratuvarı. Bu konulara yıllarca beraber çalıştık. Ekonomi ve turizm anlamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde çalışarak şehrimizi daha da ileriye götüreceğiz” şeklinde konuştu.