Başkan Başdeğirmen: "İhtiyaçları görerek hareket ediyoruz "

Esnaf taleplerini yerine getiren Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, “Bugüne kadar mahallemize kadar gelip, derdimizi dinleyen bir belediye başkanımız olmadı. Şükrü Başkanımızdan Allah razı olsun. Çözüm adamı olarak Şükrü Başdeğirmen bir numara. Yaptığı işler için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Yeni Sanayi Sitesinde esnaf Ali Zencirci ve oğlu Muhammed Zencirci'nin ev sahipliğinde sanayi esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın talep ve önerilerini dinledi, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de yer aldığı esnaf buluşmasında gelen taleplerin anında karşılanması için Başkan Başdeğirmen gerekli talimatları verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarındaki amaçlarının talep ve önerileri dinleyerek, şehrin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için istişarelerde bulunmak olduğunu söyledi. Yeni Sanayi Sitesi'nin birçok sokağında esnaf buluşmaları yaptıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, bugüne kadar yapılan toplantılarda olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti. Başkan Başdeğirmen, “Bilmediğimiz, göremediğimiz bazı hususları görerek problemleri çözme imkanımız oldu. Varsa problemler çözebilmek, talepleri yerine getirebilmek için başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimizle buradayız. Şehrimizde problem olmaması mümkün değil. Büyük bir şehrimiz var. Bizim de mutlaka göremediğimiz durumlar vardır. Sizlerin sayesinde onları görmek istiyoruz. Biz yapmış olduğumuz hizmeti en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz ” dedi.

Daha önce sanayi sitesinde yapılan bir toplantıda bir esnafın doğalgazla ilgili talebini ilettiğini, bunun üzerine doğalgaz yetkilisini toplantıya çağırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “O toplantının akabinde iki sanayi sitesinin de doğalgaz altyapı çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda dükkanların çatılarına GES koymak istediklerini, ancak koyamadıklarını söylediler. O sorunu da çözdük. Şimdi dükkanın kendi elektriğini karşılayacak kadar çatıya güneş enerjisi santrali kurma imkanı var. Bazen kaldırım bazen de asfalt isteniyor. Temizlik konusunda da haftada en az bir kez sanayi sitesine giriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Esnaf buluşmasına ev sahipliği yapan esnaf Ali Zencirci, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, “Bugüne kadar böyle bir belediye başkanımız olmadı, gelmedi. Hiç bizi arayan soran olmadı. Bugüne kadar mahallemize kadar gelip, derdimizi dinleyen bir belediye başkanımız olmadı. Şükrü Başkanımızdan Allah razı olsun. Derdimizle dertlenen, bizi dinleyen bir belediye başkanımız var. Ayağınıza sağlık başkanım” dedi.

Esnaf Kemal Turan da bugüne kadar belediyenin böyle bir sosyal faaliyetini görmediklerini ifade ederek, esnaf buluşması yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. Turan, “Böyle bir belediye başkanımız olduğu için sanayi esnafı olarak gurur duyuyorum. Burada yaşayan vatandaşların sosyal faaliyeti için her şey lazım memlekete. Daha önce belediye başkanları gördüm, daha önce belediye başkanlarının yanında oturdum, daha önce belediye başkanlarının yanlarına çıktım. Arzularımı, isteğimi dilekçe ya da sözle bildirdim. Bu memlekete bir asker arkadaşım geldiği zaman acaba nereye götürsem diye düşünüyordum. Bu arkadaşı nerede gezdiririm diyordum. Şimdi Kirazlıdere'ye götürüyorum. Torunum Kirazlıdere'de uçağı görünce ‘dede ben pilot olacağım' diyor. Önceden oralar atıl durumdaydı. Ben yurtdışında kaldım, oraları da gördüm neler yapılıyor. Ha yurtdışında yaşamışım ha Isparta'da yaşamışım, aynı. Çözüm adamı olarak Şükrü Başdeğirmen bir numara. Yaptığı işler için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sanayinin de sorunları elbette çözülecektir. Şükrü Başdeğirmen varsa bu sorunlar çözülecektir. Yaptığınız emeklere, verdiğiniz değere çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız” görüşlerinde bulundu.

Bir esnaf da Atatürk Parkı'nda çayın 1 lira olmasının şehir için çok güzel bir hizmet olduğunu belirterek, “Şehrin en değerli, en önemli yerinde çayın ucuz olması çok güzel. Muazzam bir hizmet. Şehir dışından bir misafirimiz geldiği zaman gezdirebileceğimiz çok güzel yerlerimiz oldu. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Yollarda döner kavşakların kaldırılması ve otobüs duraklarının çok güzel bir hizmet olduğunu dile getiren sanayi esnafı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni Sanayi Sitesi Camii İmamı Mehmet Gezgin, daha önceki yıllarda şehir dışından bir misafir geldiği zaman esnafa ‘lavabo var mı?' diye sorduğunda esnafın birbirine baktığını, bu sorunun basit gibi görünen ama insanların yüreğine dokunan bir konu olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından şehrin merkezinde 3 ana arterde çok güzel tuvaletler yapıldığını ifade eden Gezgin, “Soğukta bile sıcak su ile abdest alınıp camiye girilebilen yerlerimiz var. Tuvaletler için çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir hizmet” diye konuştu.

Yeni Sanayi Sitesi Camisi ve tuvaletinin yaklaşık 50 yıllık olduğunu dile getiren Mehmet Gezgin, “Tuvaletimizin durumu kötüydü. Şimdi belediyemiz orayı yıktı, modern bir şekilde yapıyor. Bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her abdest alandan teşekkür almak herkese nasip olmaz” dedi.

Yapılan hizmetlerden vatandaşların memnuniyet duymasına ekibiyle birlikte çok mutlu olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizler belediye başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimizle proje üretiyoruz. Arkadaşlara veriyoruz bunun uygulamasını yapın diyoruz. Kısa sürede yapıyorlar. Millet Bahçesi bitmek üzere. Oranın eski durumunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Karşısına cami yapıyoruz. Oradaki kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımız o camiden istifade edecekler. İhtiyaçları görerek hareket ediyoruz. Kirazlıdere'nin önceki halini biliyorsunuz. Çocuklarımızla gidemiyorduk. Cumhurbaşkanımız her ay bizi çağırıyor. ‘Şunu da şöyle yapmanız lazım' diyor bize sürekli örnekler veriyor. Bizim takipçimiz, bizi bu yolda yönlendiren cumhurbaşkanımız. Önümüzde bir seçim var. Yeniden bir 5 yıl daha uçaklarımızı daha fazla uçurmak, TOGG'umuzu geliştirmek istiyoruz. Isparta'da bir arkadaşımıza çıkan TOGG'la gezdik. Vatandaşlarımızın araca bakışı bile öyle duygulu ki, yerli ve milli. Bizim mühendisimiz yaptı” görüşlerinde bulundu.

Esnaf buluşması dua ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.