İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Başdeğirmen ilk nikahı kıydı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk resmi nikah kıyma işleminde Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftinin hayatlarını birleştirdi.


Başkan Başdeğirmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Belediye Başkanı olarak ilk nikâh törenini gerçekleştirdik. Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.