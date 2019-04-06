Başkan Başdeğirmen ilk nikahı kıydı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk resmi nikah kıyma işleminde Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftinin hayatlarını birleştirdi.

Başkan Başdeğirmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Belediye Başkanı olarak ilk nikâh törenini gerçekleştirdik. Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.