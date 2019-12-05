Başkan Başdeğirmen: “Isparta'ya hizmette beraberiz”

Dr. Mahmut Bülbül ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette içerisinde proje paydaşı olarak Isparta Belediyesinin de yer aldığı ‘Mülteciler İçin Çok Programlı Sosyal Uyum Projesi', engelliler için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile yine şehri yakından ilgilendiren konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bülbül: “En büyük desteği sizlerin sayesinde görüyoruz”

Ziyarette konuşan Dr. Mahmut Bülbül, yeni bir projenin bulunduğunu ve bu projeye Isparta Belediyesinin de dahil olduğunu kaydetti. Bülbül, “Bu konuda ciddi desteklerinizi görüyoruz. Göç konusu ülkemizin ciddi meselelerinden bir tanesi. Birlikte yaşamadan doğan sorunların giderilmesi, güven içerisinde halkımızın ve misafirlerimizin uyum içerisinde çalışabilmeleri için bir projemiz var. Biz bu projenin hazırlayıcısıyız. Sizlerde proje ortaklarımızdan birisiniz. Ciddi bir yol kat ettik, en büyük desteği sizlerin sayesinde görüyoruz. Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Dernek yöneticileri de göçmenler hususunda yapılan çalışmalar ile ilgili Başkan Başdeğirmen'e detaylı bilgiler verdi. Göçmenler için Türkçe başta olmak üzere dil kursları düzenleyeceklerini, spor turnuvası hazırlandığı belirtildi. Kadınlara yönelik el becerilerini arttırıcı kurslar planladıklarını, yine bağımlılıkla mücadele çalışmalarının da dernek hizmetleri arasında yer alacağı kaydedilirken, sosyolojik analiz çalışmalarının da yapılacağı aktarıldı.

Başdeğirmen: “Sadece engelliler değil, mültecilerle ilgili de birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yine el birliği ile çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Başdeğirmen, “Göreve geldiğimizde sizlerin de içerisinde bulunduğu bir protokol imzaladık. Sadece engelliler değil, mültecilerle ilgili de birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. SDÜ, Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile güzel neticelere ulaşıyoruz. Engellilerimizi konuştuk. Yine bizim misafirimiz durumunda bulunan mültecileri de ele aldık. Birlikte yaptığımız program dahilinde çok daha iyi hizmetleri onlara sunmaya çalışıyoruz. hep birlikte ihtiyaçları karşılayacağız. Engellilerimize akülü araçlar veriyoruz, bunların bakım tamirlerinin de yapılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu araç bakımlarının ulaşmasını sağlayacağız. Mobil şarj istasyonlarını çoğaltarak daha rahat ulaşımlarını sağlayacağız. Yapılması gereken ne varsa sizlerle ve diğer derneklerimizle birlikte en güzel hizmeti gerçekleştireceğiz. Şahsım ve belediyemiz olarak her zaman sizlerle beraberiz. Bu anlamda ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.