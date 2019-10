Başkan Başdeğirmen sporda hata yapana sarı ve kırmızı kart gösterecek

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Isparta Şube Başkanı Mustafa Sağdıç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Başdeğirmen'e sportif faaliyetlerde hata yapanlara göstermesi temennisiyle sarı ve kırmızı kartlar hediye edildi.

Hakemin her zaman adil olması gerektiğini vurgulayan İl Hakem Kurulu Başkanı Arabacı, “Isparta'da şu an 150'ye yakın hakemimiz var. Klasmanda, bölgeselde, il hakemliğinde şu an 40 aktif hakemimiz var. 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00 de Isparta Atatürk Stadı'ndaki sezon açılışımıza bekliyoruz. Başkanımızın seçim öncesi sporla ilgili açıklamaları bizleri mutlu etmişti. Isparta'ya yeni tesisler ve spor alanları kazandırırsa bizlerde mutlu oluruz. Bizlerde Isparta hakemliğini en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Isparta Şube Başkanı Mustafa Sağdıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Isparta'da 100'ün üzerinde hakemin olmasının kendisini mutlu ettiğini, spora ve sporcuya destek vereceklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, Belediye, Spor Bakanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Isparta'ya 18 semt sahası kazandırmak için girişimde bulunduklarını sözlerine ekledi.