Başkan Başdeğirmen, yapı sektörü temsilcileriyle buluştu

Isparta Belediyesi Halı Sarayı Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITSO inşaat komitesi üyeleri, Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. Gülin Beyhan, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, Yapı Denetim Şirketlerinin temsilcileri ve müteahhitler katıldı.

Düzenlenen İstişare Toplantısında, imar konuları, Danıştay'ın almış olduğu imar yönetmeliği ile ilgili kararı, ISBAŞ ve İSTEM şirketlerinin yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Meslek odalarının başkanları ve iş insanlarına yönelik konuşma yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 6 aylık görev sürecinde neler yaptıklarını, neler yapmak istedikleri hususlarında bilgiler verdi. Başdeğirmen, “Isparta'yı imar konusunda en güçlü, dayanıklı, kullanılabilir ve en uygun fiyatlarla imar edebilmek, şehrimizi görüntü kirliliğinden kurtarmak, yeni yapılaşmalarda daha üstün nitelikli yapılar yapabilmek, eski yapılarımızı yenileyebilmek, kentsel dönüşümden ne derece istifade edebileceğiz, bunları konuşabilmek, belediye olarak sizlere ne gibi katkılar sunabiliriz bunları ele alacağız” dedi.

25 Mart 2019 tarihindeki Danıştay Kararları ile sekteye uğrayan inşaat sektörünün önünün açılması için yaptıkları çalışmalardan bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yaklaşık 8 aydır imarı kilitleyen konu. Danıştay'ın almış olduğu bir kararla çoğu arkadaşımız projelerde yürüyemedi. Verilmiş olan yetkiler öncekilerden farklı olduğu için sizlerin anlaşmalarına aykırı geldi. Birçok proje geri gitti” şeklinde konuştu.

Kendilerinin bu sorunu aşmak istediklerini ve bu konu üzerinde çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Bir önceki Mecliste yaklaşık yüzde 15'lik bir değişiklik yaparak önünüzü açmaya çalıştık. Baktık ki bunda da bir hareketlilik gelmedi, bu işin içine biraz daha girmemiz gerekiyor, yetkilerimiz içerisinde olduğunu düşündüğümüz değişikliklerle yüzde 30'luk kaybı ortadan kaldırmak için son meclisimizde karar aldık” derken, bu konularla ilgili olarak imarla alakalı bürokratlar tarafından bilgiler verildi.

‘Biz yaptık oldu değil, sizlerin de fikirleri' önemli diyen Başdeğirmen, “Sizlerin de fikirleriyle değişik ve faydalı çalışmaları hep beraber yapmak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

İnşaat sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkının bilincinde olduklarını anlatan Başdeğirmen, “İnşaat başladığı an 290 sektörden alışveriş yapılıyor. İnşaat bizim lokomotifimiz. İstihdamı daha yukarıya götürebilmek için, birçok iş isteyen arkadaşlarımızın işlerini önlerine koyabilmek için çalıştık” dedi

Belediyenin ISBAŞ Bimsblok Fabrikasının yaptığı çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Başdeğirmen, daha önceleri alınmış olan meclis kararına değindi. Başdeğirmen, “Dış kaplamalar, döşemeler bimsblok yapılacak, ISBAŞ ürünleri kullanılacak diye bir karar alınmış. Arkadaşlarımızın ‘evet bu briketi kullanalım ancak briketlerin kalitesi, oluşumu, ağırlığı gibi konular uygun değil' diye hayıflanmalarda bulundular. Bizler yapılarımızı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz, hafif yapı elemanlarıyla daha güçlü hale getirebiliriz. Bununla alakalı çalışmalar yaptık, önceki bimslerin içerisinde yoğun bir mil, toprak var. Ağır bir malzeme üretiliyordu. Arada kalan mil, kumu almak, o ayrışımı yapmak için yeni bir sistem kurduk, şu anda tamamen pomza madeni ile briket yapmaya başladık. İlk etapta bimsimiz 11 kg'ye düştü. Yeterli mi değil, dünya standartlarına göre bu ölçülerdeki bir bimsin 9 kg olması gerek. Şu anda ölçülerde değişiklik yapmadan, yeni kalıplarla 9 kg'yi bulduk.Bir başkası da dış cephelerde 19'luğun altında briket kullanmak yasaktı, statiği rahatlatmak için ölçülerde 15'liğe indik. Bu da önemli bir çalışma oldu” şeklinde konuştu

ISTEM Doğal Taş İşleme ve Parke Taşı Üretim Fabrikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çalışmayan makinaları çalıştırdık, ocak sorunlarını çözdük. Kapanmış ocakları açtık, çalıştırdık, cezalarını ödedik, tüm ocaklarımızı faal hale getirdik. Taş kesme yoğun şekilde devam ediyor, Denizli, İstanbul, Eskişehir, Antalya gibi şehirlerden talepler gelmeye başladı” dedi.

Yeni ocakta farklı bir taş daha bulunduğunu ve iş insanlarının bunu beğeneceğine dikkat çeken Başdeğirmen, “O taştan talep edebilirsiniz, sizlere bu taşlardan satmak isteriz. Yer döşemelerinin yanında kilit taşı üretiyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmak isteriz. Isparta'mıza faydalı işleri hep birlikte yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen toplantıda ayrıca bugüne kadar yapılan, yapılacak projeler hakkında da katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ardından Belediye Meclisi Üyesi Hakkı Kaya, imara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

25 Mart 2019 tarihindeki Danıştay Kararları ile sekteye uğrayan inşaat sektörünü inisiyatif üstlenerek, Danıştay kararları öncesi yürürlükte olan eski imar mevzuatına geri çevirdiklerinden bahseden Kaya, bir daha sorunlar yaşanmaması için belediye olarak Isparta Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hazırlıklarına başlandığını ve en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti

3-4 ay içerisinde e-imara geçileceğini ve projelerin, dilekçelerin, ruhsatların dijital ortamda alınarak onaylanmasının önünün açılacağını kaydeden Kaya, yine e-imara geçinceye kadar olan süreçte proje ön onaylarının tek elden olması için belediye mimarlarının toplu olarak projelere bakacağını belirtti. Ön onay reddi veya onaylanması halinde projeyi veren mimara mail atılarak bilgilendirme sağlanacağına değinen Kaya, “Her hafta bitiminde ön onay ve ruhsat aşamasındaki dosyaların giriş, iade, onay durumunu bildirir tablolar tüm odalarımıza gönderilecektir” şeklinde konuştu.

ISBAŞ Genel Müdürü Mehmet Tanel ve ISTEM Genel Müdürü Mustafa Şahin de fabrikalarda yapılan ve inşaat sektörüne yönelik gerçekleştirilen yapı elemanları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Programda ayrıca karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulurken, soru-cevaplarla katılımcılar bilgilendirildi. Katılımcılar, inşaat sektörünün önünü açan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler ve bu bilgilendirme toplantılarının belirli periyotlarla devam ettirilmesini istediler.