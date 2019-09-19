Başkan Başdeğirmen'den 19 Eylül'de gazilere dernek binasi müjdesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 19 Eylül Gaziler Günü'nde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Isparta Muharip Gaziler Derneği üyelerine müjde verdi. Başdeğirmen, göreve gelmesinin ardından Belediye Meclisince alınan ilk kararlar arasında bu iki derneğin kullanımı için bir bina inşa edilmesi olduğunu dile getirerek, “Bu binamızı gelecek yıl 19 Eylül Gaziler Gününde hizmete açacağız” dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Isparta'da bir takım programlar düzenlendi. Bu programlardan birisi de protokol üyelerinin Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Isparta Muharip Gaziler Derneğini ziyaretleri oldu. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı P.Albay Bilgin Çetinbağ ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dernekleri ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine müjde verdi. Başkan Başdeğirmen, “Vatanımızın bütünlüğü, bayrağımız ve ezanımız için bugüne kadar şehit olan, gazi olduktan sonra vefat eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum, geride kalanlara da Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir şeyler yapmak için çalıştık. Meclisimizin ilk kararı şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için kendilerine münhasır bir yaşam alanı, hizmet alanı oluşturma noktasında bir çalışma yapmaktı. Bununla ilgili olarak yaptığımız istişareler sonrasında yerini tespit ettik. Kendilerine özel bir arsa ve yine önündeki ikinci bir arsayı da bahçesi olması şartıyla projelendirdik. 2 katlı olacak projenin mimarisi bitti, statiği bitmek üzere. Projemiz 10 gün içerisinde tamamlanmış olacak ve ihalesine çıkılacak. Bu yerden her iki derneğimiz istifade edecek. Sizlere uygun çok güzel bir mimari hazırladık. Önümüzdeki hafta projeyi sizlerle de paylaşıp önerilerinizi alacağız. Buradan bir söz olsun, bir yıl sonra 19 Eylül'de Gazilerimizin gününde o binanın açılışını hep birlikte yapalım. Bu bina, toplantı salonlarıyla, etkinlik alanlarıyla hızlı bir şekilde yapılarak sizlerin hizmetine sunulacaktır. Bu konuda belediyemizin hassasiyeti üst seviyededir. Sizlerle en kısa süre içerisinde temelini atacağız, yine bir yıl sonra da açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.