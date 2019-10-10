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Başkan Başdeğirmen'den ‘Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin mesaj yayımladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Başdeğirmen mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtında askerlerimize üstün başarılar diliyor, görev alan Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Bu harekâtla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir. Barış ve istikrarı sağlamak, huzur, kardeşlik, sınır güvenliğimiz ve bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için başlatılan Barış Pınarı Harekâtında Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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