Başkan Başdeğirmen'den Isparta 32 Spor'a otobüs müjdesi

Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a otobüs müjdesi verdi. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve yıllardır otobüs sıkıntısı yaşayan pembe-yeşilli takıma Belediye Başkanı Başdeğirmen'den müjde geldi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Evet böyle bir düşüncem var. Isparta 32 Spor'umuza yakışan bir otobüsü sponsor desteğiyle kulübü kazandıracağız. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan Bey'le de bu konuyla ilgili konuştuk. Önümüzdeki yıl takım otobüsümüzü kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Ayrıca, otobüsü Isparta'mızın güzelliklerini anlatan görsellerle de donatacağız. Futbolcularımızın fotoğrafları da olacak. Bunun tasarım çalışmaları da sürüyor. Futbolcularımızın daha iyi konforda maçlara gitmelerini istiyoruz. Isparta'mızın adına yakışır bir otobüsü en kısa sürede takımıza kazandıracağız” dedi.

Sporu önemsediklerini ve özellikle de altyapıya büyük önem verdiklerini de kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Amatör ligde mücadele eden sporcularımızla buluşacağız. Sporcularımıza, forma, eşofman, top ve diğer spor malzemeleri yardımında bulunacağız. Amatör takımlarımızı göz ardı etmeden destek olacağız. Takımlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Türk sporunun kurtuluşu altyapı. Altyapıdan geleceğin yıldızlarını keşfetmeliyiz” diye konuştu.

Diğer yandan, Isparta 32 Sporlu taraftarlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettiler.