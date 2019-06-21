Başkan Başdeğirmen'den İstanbul'daki Ispartalılara ‘Sandığa gidin' çağırısı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstanbul'daki Ispartalılarla buluştu. Sütçülerliler ve Şarkikaraağaçlılara ‘Sandığa gidin' çağırısından bulunan Başdeğirmen, “Bu sadece İstanbul seçimi değildir. Seçimleri geleceğimiz olarak görelim” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde kentte Ispartalılarla ve bazı sivil toplum kuruluşu ile derneklerle buluşmasına devam ediyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında kette bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde ilçe belediye başkanlarıyla birlikte İstanbul'da bulunan Sütçülerliler ve Şarkikaraağaçlılarla bir araya geldi. Isparta Sütçüler Kuzca ve Sağrak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şarkikakaraağaçlılar Derneği'ni ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, pazar günü yapılacak olan İstanbul seçimlerinin öneminden bahsetti.

Ziyaretlerinde büyük sevgi seli ile karşılanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstanbul'da yaşayan Ispartalılarla hasret giderdi. Ziyarette kadınından-erkeğine, çocuğundan-yaşlısına herkesin sevgisi ile karşılaşan Başkan Başdeğirmen'e minik bir kız çocuğunun “Başkan amca” diyerek sarılması duygulu anlar yaşanmasına sahne oldu.

İstanbul'daki Ispartalılar tarafından coşku ile karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burada gördüğümüz kalabalık bizleri oldukça mutlu etti” derken, 25 gün önceki İstanbul ziyareti ile bu günkü ziyaret arasında vatandaşlarda bir farklılık olduğunu kaydetti. Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızda bir heyecan var. Bu işi başardık şeklinde bir düşünce var. ‘Biz kazandık' diyor, ‘bu memleketi en iyi şekilde yönetip, şehri en güzel şekle getirmek için çabalarımızın karşılığını alacağız' diye düşünce var, bu da bizi mutlu etti” dedi.

“Türkiye bizim ülkemiz” diyen Başdeğirmen, “Türkiye bizim vatanımız, 81 ili olan ülkemiz bizim tek vatanımız. Bunların içerisinde en önemli illerden birisi İstanbul. Bizde tüm belediye başkanlarımızla İstanbul'dayız” derken, seçim gününe kadar herkesin fedakarca çalışmasını istedi.

İstanbul seçimlerini siyasi bir seçim olarak görmemek gerektiğini aktaran Başdeğirmen, “Bugün İstanbul seçimleri, Türkiye'de genel seçimlerin üzerine çıkmış bir ilgi alakayla takip ediliyor. Bırakın Türkiye'yi dünyanın tamamı İstanbul seçimlerini takip ediyor. Türkiye'nin genel seçimlerini, yerel seçimlerinin tamamını takip etmedikleri kadar İstanbul'un seçimini takip ediyorlar. O kadar farklı bir şekilde bekliyorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sıkıntıya sokarak ülkeye ne gibi zarar veririz düşüncesinde olanlar var” uyarısında bulundu.

Başkan Başdeğirmen, “Biz memleketimizin geleceğini görerek, çocuklarımız, geleceğimiz, yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirmek için fedakârca buradayız” dedi. Kendilerinin gönüllü olarak İstanbul'da bulunduklarını dile getiren Başdeğirmen, Ispartalı seçmenlere ‘sandığa gidin' çağrısında bulundu. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başdeğirmen, İstanbul seçimlerine iki gün kaldığını ve bu iki günde Ispartalı seçmenden fedakârlıkta bulunmasını, seçimlerin sadece önümüzdeki beş yıl olarak değerlendirilmemesi gerektiğine değindi. Başdeğirmen, “Bu seçimleri geleceğimiz olarak görelim. Bunu çok iyi düşünerek hareket edelim arkadaşlar” şeklinde konuştu.

İstanbul seçimlerinin kazanılması gerektiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, “Memleketimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devamı için İstanbul'u kazanmak zorundayız” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler ayrıca bölgede esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi ve ardından AK Parti'nin standını ziyaret ederek, burada da partililerle bir süre sohbet etti.