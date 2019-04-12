Başkan Başdeğirmen'nden ISUBÜ'nün gelişimi için birlik beraberlik mesajı

Dr. İbrahim Diler ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Bugüne kadar üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen ziyarette, ”Isparta'mıza ikinci üniversitenin çok daha güçlü ve etkin bir şekilde hizmet edebilmesi, ülkemize faydalı olabilmesi için belediye olarak elimizden gelen ne varsa sizlerle beraber olmak arzusundayız” dedi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Prof. Dr. İsa Telci, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Isparta'nın şehr'ül eminliğinin Şükrü Başdeğirmen'de olmasından ISUBÜ olarak oldukça mutlu olduklarına değinen Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, “Sizlerin geçmişte idarecilik anlamında oldukça tecrübeleriniz var. Isparta'mızı beklentilerimizin çok daha üzerinde iyi bir noktaya getireceğinizden eminiz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, her zaman üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, “Isparta'mıza ikinci üniversitenin çok daha güçlü ve etkin bir şekilde hizmet edebilmesi, ülkemize faydalı olabilmesi için belediye olarak elimizden gelen ne varsa sizlerle beraber olmak arzusundayız. Isparta'mızda Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmasının ayrıcalık ve güzellik olduğunu düşünüyorum. Şehrimizin ve ülkemizin çok daha iyi yerlere gelebilmesi amacıyla hem gençlerimizle hem hocalarımızla yapılması gereken her türlü çalışmaları işbirliği içerisinde yapmak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda birlik beraberlik içerisinde sizlerle bu sonuçlara iyi bir şekilde ulaşmayı temenni ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Diğer taraftan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gün boyu belediyeye gelen vatandaşlar ile belediye daire müdürleri ve personelin tebriklerini kabul etmeye devam etti.