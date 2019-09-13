Başkan Başdeğirmen'nden muhtarların sorunlarına yerinde çözüm

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muhtarlar Toplantısının ikincisini Ayazmana Mahallesinde gerçekleştirdi. Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Ayazmana ile birlikte Halıkent, Sidre ve Vatan Mahallelerinin sorunlarının ele alındığı toplantıda istek, talep ve öneriler alındı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, muhtarlar olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıdan duydukları memnuniyetlerini ilettiler. Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım ve Halıkent Mahallesi Muhtarı Abidin Yorgancı, Başkan Başdeğirmen'e taleplerini ilettiler.

"Önceki toplantıda öne çıkan acil sorunlar çözüme kavuşturuldu"

Muhtarlar Toplantısının ilkini Temmuz ayı içerisinde Emre Mahallesinde düzenlediklerini dile getiren Başdeğirmen, bu toplantıların hem belediye hem de muhtarlara faydalı olduğu görüşlerinde olduklarını belirtti. Emre Mahallesinde yapılan toplantıda kendilerine bildirilen taleplerin yerine getirildiğini kaydeden Başdeğirmen, bununla birlikte aynı toplantıda diğer mahalle muhtarlarının acil ihtiyaçlarının da ele alındığını ve çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

Başdeğirmen, yaptıkları çalışmalar, hazırlanan projeler hakkında da bilgiler verirken, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde 20 okulun bakımının yapıldığını, asfaltlarının tamamlandığını dile getirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan taleplerin yerine getirildiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Yeni bir ekip kurarak tüm mahallelerimizdeki camilerin de sürekli olarak temizliklerini yapıyoruz. 117 camimiz temizleniyor” dedi.

Geçen toplantıda 8 mahalle muhtarı tarafından muhtarlık binalarının olmamasından dolayı talepte bulunulduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bu muhtarlık binaları ile ilgili mimari projelerini ve statiklerini hazırladık, yerlerini tespit ettik. Önümüzdeki günlerde de muhtarlarımızın yeni yerlerinde hizmet vermelerini de sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“İyi diyalog içerisinde ihtiyacı anlatabildiğimiz sürece sorun olmayacağı inancındayız”

Isparta Belediyesi olarak yapmış oldukları çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerde de bulunan Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u şehirde ağırladıklarını ve önemli kazanımlar elde ettiklerine değinirken, tüm mahalleleri ilgilendiren çok sayıda çalışmalar olduğunu ifade etti. Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tarafından verilen sözlerin tamamının yerine gelmek üzere olduğunun müjdesini verdi. Başdeğirmen, sosyal konut çalışmaları, Millet Bahçesi, Damgacı Sokak, arıtma tesisi kapasite artışı, Kaymakkapı Meydanı projesine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Başdeğirmen, “Muhtarların yüzünü ağartan ekibiyle beraber belediye başkanıdır, belediye başkanı ve ekibinin de yüzünü ağartan muhtarlardır. Bizler birbirimizle iyi diyalog içerisinde ihtiyacı layıkıyla anlatabildiğimiz sürece sorunların kalması diye bir şey olmayacağı inancındayız” görüşlerinde bulundu.

"Yeni Otogar ve Kolçelik bölgesine 2 kavşak yapılacak"

Devletin, Türkiye'de vermiş olduğu birer megavatlık güneş enerjisi santrallerinden birisinin Isparta'ya verildiğini kaydeden Başdeğirmen, kurulacak yer ile ilgili tahsisin kendilerine yapıldığını belirtti. Yeni Otogar ve Kolçelik Kavşağına kavşak yapılması taleplerinin bulunduğunu aktaran Başdeğirmen, "Milletvekillerimiz bu saydığım tüm çalışmaların içerisinde var. 3 milletvekilimizin, üçü de devamlı bizimle beraber. Ankara'da bu konularla ilgili sürekli istişareler içerisindeyiz” şeklinde konuştu.