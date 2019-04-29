Başkan Gök, AK Parti Kızılcahamam kampına katıldı

istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği 28. istişare ve değerlendirme toplantısına Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de katıldı. Kızılcahamam'da 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen 28. İstişare ve değerlendirme Toplantısı'na AK Parti İl Başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve İl İlçe Belde Belediye Başkanları katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kampa Genel Başkan yardımcıları ve Bakanların sunumlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla son buldu. Belediye Başkanı Veli Gök, kampta birçok bakanla görüşürken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sohbet etti.