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Başkan Gök ilk nikahı kıydı

Isparta’nın Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göreve gelmesinin ardından ilk resmi nikahı kıydı.

Isparta'nın Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelmesinin ardından ilk resmi nikahı kıydı.


Eğirdir'de Ülkü - Ahmet Sayı çiftinin kızı Bircan ile Emine - Mehmet Demirdaş çiftinin oğlu Mehmet dünya evine girdi. Hafta sonu Altınkum Plajı'nda gerçekleşen baloda Bircan ve Mehmet çiftinin nikahını Belediye Başkanı Veli Gök kıydı.


Başkan Gök, genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, ailelerine hayırlı olsun temennilerini iletti.

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