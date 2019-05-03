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Başkan Gök'ten birlik ve beraberlik içinde hizmet temennisi

Isparta Eğirdir Genç Girişimci İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Osman Gök ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Veli Gök’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Isparta Eğirdir Genç Girişimci İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Osman Gök ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Veli Gök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Veli Gök, EGİAD ile işbirliği içerisinde ilçe için hizmet edilebilmesi temennisinde bulundu.


EGİAD Başkanı Osman Gök, yernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Başkan Veli Gök'e başarılar diledi. Belediye Başkanı Veli Gök, ziyaretlerinden dolayı Eğirdir Genç Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Osman Gök ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Başkan Gök, birlik ve beraberlik içerisinde Eğirdir'e güzel hizmetler yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

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