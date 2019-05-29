Başkan Gök'ten TCDD'ye Tarihi Eğirdir Garı ziyareti

Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Adem Sivri ile ilçe ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Tarihi Eğirdir Garı ve sahadaki tarihi yapıların rölöve ve restorasyon projelerinin son durumu hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Gök, Eğirdir Belediyesi tarafından kiralanan gar sahasında yapılacak peyzaj ve park düzenlemeleri hakkında Bölge Müdürü Adem Sivri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Görüşmelerde TCDD Emlak Müdürü Erdal Koçyiğit ve Mimar Zehra Zeren de hazır bulundu.

Eğirdir - Bozanönü - Isparta Demiryolu hattının yenilenmesine yönelik son aşamaya gelen etüt ve proje çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Gök, Bölge Müdürü Adem Sivri'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge Müdürü Sivri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Gök'e hayırlı olsun dilekleri ile çalışmalarında başarılar diledi.