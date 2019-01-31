Başkan Günaydın: “39 mahallemizi altyapısı ile yeniledik”

Isparta Belediyesi'nin son 10 yıldan buyana altyapı ve asfalt başta olmak üzere, yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Günaydın, 44 mahallenin 39'unun altyapısıyla birlikte yenilendiğini söylerken, kalan 5 mahallede de çalışmaların yarısının bitirildiğini aktardı. Başkan Günaydın, “4 aylık bir işimiz kaldı. Bu 5 mahalleyi de bitirdiğimizde şehrimiz A'dan Z'ye yenilenmiş oluyor. Yeni bir Isparta oluyoruz” dedi.

“Çalışmalar büyük özveriyle devam ediyor”

Şiddetli yağmur altında Sermet Mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaz-kış, yağmur-çamur demeden personelin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

“Asbestli borular iptal ediliyor, yeni hatlar çekiliyor”

Tüm Isparta'yı baz aldıklarını ve zamana sığamadıklarından bahseden Günaydın, Sermet ile Karaağaç Mahallesinin sınırını oluşturan caddede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Sermet Mahallesinde ciddi altyapı sorunlarının bulunduğunu aktaran Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mahallemizde pik borular vardı onlar değişiyor. Yağmursuyu projesinin yanı sıra diğer altyapıyı da değiştiriyoruz. Asbestli boruların tamamı değiştiriliyor, bu boruların hattı kesiliyor, yeni hat çekiliyor. Yeni dayanıklı borularla içme suyu hatları değişiyor. Çok şükür bunları sessizce kaldırıyoruz. Yine eskimiş pik borular var, su kaçırma olayları var, onları da kaldırıyoruz ve yeniden hat çekiyoruz. Ardından mahallemizde stabilize ve asfalt çalışmaları yapılacak” dedi.

“Yağmur-çamur, yaz-kış demeden çalışıyoruz”

Çalışmaların yağmur-çamur, yaz-kış demeden aralıksız devam ettiğini belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, asfalt dökülebilmesi için belli bir hava sıcaklığının olması gerektiğine işaret etti. Günaydın, “Sıfır derecenin altına düştüğünde asfalt dökemiyoruz. Biz cesaretle yaz, kış demeden kazıyoruz. Asfalt dökemediğimiz zaman tepkiler geliyor. Çalışıyoruz. Halkımızdan biraz sabır istiyorum. Mehmet Tönge Mahallemizde, bütüme 5 misli zam gelmesine karşın asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.

“39 mahallemizi altyapısı ile yeniledik”

Isparta'nın 44 mahallesinin, 39'unun altyapısıyla birlikte yenilendiğini söyleyen Günaydın, “Geriye kalan 5 mahallemizin de yarısını bitirdik. Bunların altyapısı değişti, asfaltı yapıldı, kötü borular değişti. Yüzde 95 oranında şehrimizin altyapısını, yağmur suyunu, asfaltını yaptık. 1300 kilometre asfalt, 1850 km yağmur suyu projesi uyguladık. Diğer içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını saymıyoruz. Kış geldi çattı, yüzde 95'ini bitiren, yüzde 5'ini de bitirir. 4 aylık bir işimiz kaldı. Bu 5 mahalleyi de bitirdiğimizde şehrimiz A'dan Z'ye değişmiş oluyor. Yeni bir Isparta oluyoruz” diye konuştu.

“Halkımızdan biraz sabır istiyorum”

Yapmadıkları, yetişemedikleri yerlerin olabileceğini aktaran Günaydın, “Gece gündüz, yaz kış çalışıyoruz. Halkımızdan biraz daha sabır istiyorum. Böyle bir çalışma yapan ve Türkiye'de altyapısını bitiren belediye Isparta Belediyesi. Buna karşın bir iltifat da bekliyoruz. Bütün halkıma bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.