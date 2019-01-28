Başkan Günaydın: “Amacımız hizmet”

Amacımız hizmet.” dedi.

Başkan Günaydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca'yı, CK Akdeniz Elektrik Müdürü Ferhat Aksu'yu, Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger'i ve Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'i makamında ziyaret etti. Ardından kurum çalışanlarını da ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Başkan Günaydın CK Akdeniz Elektrikte açıklamalarda bulundu.

Başkan Günaydın, kurumlarla yakın ilişkiler içerisinde olduklarını dile getirdi. CK Akdeniz Elektrik Müdürü Ferhat Aksu ile belediyenin kullanmış olduğu enerji hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Günaydın, “Isparta Belediyesi olarak kullandığımız elektrik bedelinin biraz daha indirimli yapılmasını istedik. Hatta yine halkımıza da bu indirimlerin yapılıp yapılmayacağını ele aldık. Belediyemizin enerji kullanımı ile ilgili düşünceleri olduğunu öğrendik. Belediyemizi de bu şekilde düşündükleri için teşekkür ediyorum. Bu kurumumuza bizlerde yardımcı olmak isteriz. İşte ziyaretlerimizin anlamı da budur. Her ortamda Isparta halkının hizmetçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ben uzlaşmacı bir yapıyla çalışıyorum, adam kayırma, torpil, parti, particiliği hiçbir zaman öne almadım. Amacımız hizmet. Bu ziyaretlerimiz kurumlarımıza, belediyemize, memleketimize ve milletimize hayırlı olması temennilerinde bulunuyorum” dedi.